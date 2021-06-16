Maçka Parkı'nda doktoru şişe parçasıyla yaralayan sanık için karar

Tartıştığı sağlık çalışanı Süleyman Dönmezler'i boğazından yaralayan ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Emrah Danışman, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul'da yaşayan Emrah Danışman, 11 Haziran 2020'de Maçka Parkı'nda tartıştığı psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'i kırılmış şişe parçasıyla boğazından yaralamıştı.

Saldırı sonrası Eyüpsultan'da yakalanan ve "Kasten yaralama" suçundan 5 kaydı olduğu belirlenen Danışman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

15 YILLA YARGILANMASI İSTENDİ

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler'in, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü sırada sanık Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartıştığı, Danışman'ın elindeki içki şişesini kırarak Dönmezler'in boğazını kestiği anlatılmıştı.

İddianamede sanık Danışman hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

KARAR DURUŞMASI

Bugün İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, olayla ilgili karar duruşması görüldü. Müşteki Dönmezler'in gelmediği duruşmaya, sanık Danışman da Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminde (SEGBİS) yaşanan sorun nedeniyle bağlanamadı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delil durumunu dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanığın avukatı da müştekinin müvekkiline hakaret ettiğini, sanığın olayı ağır tahrik altında işlediğini, eylemin yaralamaya yönelik değil korkutma amaçlı olduğunu savunarak, tutuklulukta geçirdiği sürenin de göz önüne alınarak müvekkilinin tahliyesini talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Mevcut delil durumu ve tutuklukta geçirilen süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emrah Danışman'ın "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir gün imza" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Maçka Parkı'nda kırık bira şişesiyle boğazı kesildi