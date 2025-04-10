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İHA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Adıyaman kara yolu Kelhalil Mahallesi'nde 8 Nisan'da meydana gelen kazada M.D. (31) idaresindeki araç, U dönüşü yapan Ali Aydemir (77) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada M.D., N.G., O.D. ile Ali Aydemir yaralandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastaneye kaldırılan Ali Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anının kameralara görüntüleri ortaya çıktı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.