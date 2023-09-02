Malatya'da 13 katlı bina patlatılarak yıkıldı! Vatandaş gözyaşı içerisinde izledi Depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, dinamit kullanılarak yıkılırken çevrede o anları izleyen vatandaş gözyaşlarını tutamadı.

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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde çalışmalar devam ediyor.

Büyük yıkımların yaşandığı bölgelerden biri de Malatya oldu.

Asrın felaketinde binlerce binanın ağır hasarlı olduğu Malatya'da yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Bostanbaşı Mahallesi'nde 13 katlı 4 binadan 2'si için patlayıcı kullanılmasına karar verildi.

Saniyeler içinde yok oldu

Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi.

Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu.

Gözyaşlarıyla izlediler

Evlerinin yıkımını izleyen bina sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan, binaların yıkımı için 5 bin 200 parçadan oluşan 390 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi.