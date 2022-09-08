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    Malatya'da 232 kilo esrar ele geçirildi

    Jandarmanın ev ve yakınındaki bahçeye düzenlediği drone destekli operasyonda 232 kilogram esrar, 152 kök kenevir ve 530 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
    • 08.09.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 11:58
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    Malatya'da 232 kilo esrar ele geçirildi

    Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'ndeki eve ve yakınındaki bahçesine esrar ekildiği ihbarını aldı.

    Jandarma tarafından adrese, drone destekli operasyon düzenlendi.

    232 kilo esrar bulundu

    Operasyonda 232 kilogram esrar, 152 kök kenevir, 530 gram da kenevir tohumu ele geçirdi.

    Uyuşturucuya el koyan jandarma, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına aldı.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Malatya'da 232 kilo esrar ele geçirildi VİDEO

    Malatya da 232 kilo esrar ele geçirildi #1

    Malatya da 232 kilo esrar ele geçirildi #2

    Malatya da 232 kilo esrar ele geçirildi #3


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