Malatya'da bir kadının evinde cansız bedeni bulundu

İHA

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Gülşah Taştan, ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

ENDİŞELENEN YAKINLARI İHBAR ETTİ, CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, saat 17.30 sıralarında İstiklal Mahallesi’ndeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yakınlarının endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Taştan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre ölüm nedeni doğal sebepler olarak kaydedilirken, kesin sonucun belirlenmesi için Taştan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.