Malatya'da borç kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Malatya'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştüğü olayda Y.K. (44) tarafından silahla açılan ateş sonucu R.D. (45) ve M.K. (52) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suç aletiyle birlikte yakalandı

Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken olayın şüphelilerinden Y.K. ise suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)