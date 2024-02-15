DHA
Kız kavgalarına bir yenisi daha eklendi..
Bu kez adres Malatya.
Sokak ortasında bir anda birbirlerine girdiler.
Öğleden sonra Şifa Mahallesinde meydana gelen olayda, iki genç kız cadde ortasında, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı.
Birbirlerinin saçlarını çektiler
Genç kızların Saç saça baş başa kavgası çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı.
Çevredekiler ayırdı
Ortalığı savaş alanına çeviren kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kızlar daha sonra bölgeden uzaklaştı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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