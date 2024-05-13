İHA
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Mahfuz Sokak'taki bir iş yerinde kaçak göçmenlerin kaldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
25 kaçak göçmen bulundu
Operasyonda iş yerinde 25 kaçak göçmen bulunurken, organizatör oldukları değerlendirilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler ile organizatörler, yapılan üst aramalarının ardından polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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