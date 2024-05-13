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Malatya'da iş yerine baskın: 25 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da iş yerine baskın: 25 kaçak göçmen yakalandı Malatya'da polis tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 25 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı.