Malatya'da istinat duvarına çarpan otomobil takla atıp devrildi: 6 yaralı
İHA

Malatya- Kayseri karayolu Darende Ağıllar mevkiinde meydana gelen kazada, Kayseri istikametine seyreden G.Ç. (38) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarpıp takla atarak devrildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.Ç., Z.Ç., Z.Ç., İ.Ç., M.Ç. ,T.Ç. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastanelere kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)