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Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 6 kişi tutuklandı Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 82 kişiden 6'sı tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.