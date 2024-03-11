Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Ekipler, zehir tacirleriyle mücadele etmeye devam ediyor.
Düzenlenen operasyonlarla gümrük kaçağı ürünler tespit edilerek ele geçiriliyor.
Son olarak Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince şubat ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı.
Ele geçirilenler
Gerçekleştirilen operasyonlarda 500 gram kubar esrar maddesi, 1 kök kenevir bitkisi, 43 gram metamfetamin, 526 adet uyuşturucu hap, 4 gram eroin, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 13 bin 464 litre kaçak alkol, 67 kilogram. tütün, 33 bin 320 adet makaron ve 3 adet define arama dedektörü ele geçirildi.
6 kişi tutuklandı
Ekiplerin düzenlediği operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 82 şahıstan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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