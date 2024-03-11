Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde İstasyon Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüleri öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı.
Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İnceleme sürüyor
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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