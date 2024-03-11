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Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Yeşilyurt ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.