Malatya'da konteyner yangını Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan konteyner kentte henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

İHA Malatya'da öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde Karayolları 2. Nolu Şantiye sahası mevkiinde bulunan konteyner kentte, henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kontrol altına alınarak söndürüldü İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılamaz hale geldi Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılamaz hale geldi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)