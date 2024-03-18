Malatya'da konteyner yangını

İHA
Malatya'da öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde Karayolları 2. Nolu Şantiye sahası mevkiinde bulunan konteyner kentte, henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Kontrol altına alınarak söndürüldü
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kullanılamaz hale geldi
Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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