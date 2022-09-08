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    Malatya'da kontrolden çıkan araç öğrencileri ezdi

    Darende ilçesinde araca vurup ardından da öğrencilerin arasına dalan sürücü, 6 kişiyi yaraladı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu aktarılırken, sürücü gözaltına alındı.
    • 08.09.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 17:34
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    Malatya'da kontrolden çıkan araç öğrencileri ezdi

    Malatya'nın Darende ilçesinde ilerleyen Rıtvan A. (36) kontrolündeki 72 ABE 709 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

    Park halindeki araca vuran otomobil, ardından da kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı.

    6 yaralı 1'i ağır

    Yaşanan kazada Y.Ö.G. (10), H.Ç. (9), N.G. (13) , M.B. (12), Y.A. (9) ile Y.A.S. (13) yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Y.Ö.G. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Şoför karakola götürüldü

    Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya da kontrolden çıkan araç öğrencileri ezdi #1

    Malatya da kontrolden çıkan araç öğrencileri ezdi #2


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