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Malatya'da kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu

Malatya'da kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu

Darende ilçesinde bulunan kümeste henüz öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangında yüzlerce tavuk ve civciv telef olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.