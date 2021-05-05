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- Malatya'da kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu
Malatya'da kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu
Darende ilçesinde bulunan kümeste henüz öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangında yüzlerce tavuk ve civciv telef olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- İHA
- 05.05.2021 - 08:04
- Güncelleme : 05.05.2021 - 09:15
Malatya’nın Darende ilçesi Kaldırım Mahallesi’nde Ulaş Yılkınç'a ait kerpiç kümeste, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede sardığı kümeste çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın kontrol altına alınırken, kümeste bulunan 1100 adet tavuk ile 150 adet civciv telef oldu.
Kümes yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.