Malatya'da margarin kutusunda uyuşturucu bulundu

İHA
Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Bir ihbarı değerlendiren ekipler Hekimhan ilçesindeki tren garında durdurulan trende arama yaptı.
Yapılan aramada bir kadın yolcunun valizinde 2 parça halinde margarin kutuları içerisine gizlenmiş 1 kilo 345 gram skunk maddesi ele geçirildi.
3 kişi gözaltında
Olayla ilgili B.G., R.G. ile C.A. gözaltına alındı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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