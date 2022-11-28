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    Malatya'da oyuncak bebeklerin içine uyuşturucu gizlediler

    Malatya’da polis tarafından düzenlen operasyonlarda oyuncak bebekler içerisine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olaylarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.
    • 28.11.2022 - 17:03
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    Malatya'da oyuncak bebeklerin içine uyuşturucu gizlediler

    Malatya İl Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 9 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi.

    Uyuşturucu maddeleri oyuncak bebeklerin içine gizlediler

    Düzenlenen operasyonda oyuncak bebekler içerisine gizlenmiş çeşitli uyuşturucu maddeleri ile 1 kilo 426 gram toz esrar, 1 kilo 576 gram kubar esrar, 195 gram metamfetamin, 205 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, çok sayıda fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 960 TL ele geçirildi.

    8 zanlı tutuklandı

    Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 9 zanlıdan birine adli kontrol uygulandı.

    İHA'nın haberine göre 8 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Malatya da oyuncak bebeklerin içine uyuşturucu gizlediler #1

    Malatya da oyuncak bebeklerin içine uyuşturucu gizlediler #2

    Malatya da oyuncak bebeklerin içine uyuşturucu gizlediler #3

    Malatya da oyuncak bebeklerin içine uyuşturucu gizlediler #4

    Malatya da oyuncak bebeklerin içine uyuşturucu gizlediler #5

    Malatya da oyuncak bebeklerin içine uyuşturucu gizlediler #6


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