Malatya'da patlayıcıyla yıkılmak istenen bina ayakta kaldı Depremin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken patlayıcıyla yıkılmak isteyen 12 katlı 2 binadan biri, patlayıcıya rağmen ayakta kaldı.

AA

6 Şubat'ta yaşanan depremler, 11 kenti yerle bir etti.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle çalışmalar hızlandırıldı.

Büyük yıkımların yaşandığı bölgelerden biri de Malatya oldu.

2 bina patlayıcıyla patlatıldı

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar alan 12 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı.

Özel bir firmanın uzman ekibince güvenlik önlemlerinin alındığı binalarda 200 kilogram patlayıcı, 4 bin kapsül kullanıldı.

Bir bina ayakta kaldı

Binalardan biri patlamanın etkisiyle çöktü, diğeri ayakta kaldı. Binanın daha sonra iş makinesiyle yıkılacağı öğrenildi.

Bazı vatandaşlar yıkımı izledi.