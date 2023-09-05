Malatya'da patlayıcıyla yıkılmak istenen bina ayakta kaldı

AA
6 Şubat'ta yaşanan depremler, 11 kenti yerle bir etti.
Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle çalışmalar hızlandırıldı.
Büyük yıkımların yaşandığı bölgelerden biri de Malatya oldu.
2 bina patlayıcıyla patlatıldı
Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar alan 12 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı.
Özel bir firmanın uzman ekibince güvenlik önlemlerinin alındığı binalarda 200 kilogram patlayıcı, 4 bin kapsül kullanıldı.
Bir bina ayakta kaldı
Binalardan biri patlamanın etkisiyle çöktü, diğeri ayakta kaldı. Binanın daha sonra iş makinesiyle yıkılacağı öğrenildi.
Bazı vatandaşlar yıkımı izledi.