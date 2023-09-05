Malatya'da patlayıcıyla yıkılmak istenen bina ayakta kaldı
AA

6 Şubat'ta yaşanan depremler, 11 kenti yerle bir etti.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle çalışmalar hızlandırıldı.

Büyük yıkımların yaşandığı bölgelerden biri de oldu.

2 bina patlayıcıyla patlatıldı

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar alan 12 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı.

Özel bir firmanın uzman ekibince güvenlik önlemlerinin alındığı binalarda 200 kilogram patlayıcı, 4 bin kapsül kullanıldı.

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı

Bir bina ayakta kaldı

Binalardan biri patlamanın etkisiyle çöktü, diğeri ayakta kaldı. Binanın daha sonra iş makinesiyle yıkılacağı öğrenildi.

Bazı vatandaşlar yıkımı izledi.