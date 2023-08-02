Malatya'da serinlemek için gölete giren genç öldü Malatya'da serinlemek için gölette gözden kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

İHA

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde şantiyede çalışan 19 yaşındaki Abdullah Çiçek, serinlemek için girdiği gölette gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni bulundu

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu'nun da katıldığı yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Çiçek'in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.