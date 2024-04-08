Malatya’da silahlı kavga: 5 yaralı

İHA
Malatya'da Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi’nde iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 1’i uzman çavuş 5 kişi yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tahkikat sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan tahkikat sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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