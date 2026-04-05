Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde golü VAR'dan döndü!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbide bulduğu gol, VAR'dan gelen uyarı sonrası iptal edildi.
Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik derbinin ikinci yarısında Fenerbahçe'nin golü VAR'dan gelen uyarı sonrası iptal edildi.
POZİSYON NASIL GELİŞTİ?
Maçın 56. dakikasında Fenerbahçe kullandığı korner sonrasında Gökhan Sazdağı'nın ters vuruşu sonrası top ağlara gitti.
Fenerbahçe gol sevinci yaşarken, VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'dan uyarı geldi.
Orta hakem Yasin Kol, VAR uyarısı sonrası ofsayt nedeniyle golün geçersiz sayıldığını belirtti.
