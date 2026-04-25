Merih Demiral'ın takımı Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzandı

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Machida Zelvia'yı 1-0 yenerek şampiyon oldu.
Asya Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan kulübü Al Ahli, Japon ekibi Machida Zelvia ile karşılaştı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan ve uzatmalara giden finalde şampiyonluğu getiren gol, 96. dakikada Firas Albirakan'dan geldi.
Al Ahli'de 68. dakikada Hawsawi, rakibine kafa atarak kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK
Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Geçen sezon da final oynayan Merih, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ve kupayı kaldıran ilk Türk futbolcu olma başarısını elde etmişti.
Merih, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Ahli formasıyla üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.