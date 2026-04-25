İzmir'de 'bayrak töreni'ne inmeyen öğrenci hakkında tutanak tutuldu

İzmir'de bir ortaokulda, bir öğrencinin tüm uyarılara rağmen "bayrak töreni"ne inmediği gerekçesiyle tutanak tutuldu.

Tutulan tutanakta 'Nöbetçi Öğretmen' imzasıyla hazırlanan metinde, öğrenciye neden törene katılmadığının sorulduğu ve öğrencinin bu soruya "Ailem izin vermiyor, Atatürk'ün büstü de bizim gibi bayrağa bakarsa inerim yoksa inmem" şeklinde yanıt verdiği yazıldı.

"ATATÜRK'E KARŞI SİYASİ TUTUM SERGİLİYORLAR"

Nöbetçi öğretmenin, okulun müdür yardımcısına haber verdiği, ve öğrencinin bayrak törenine indirildiği kayda geçirilen tutanakta, öğrencinin bu defa da tören için sıraya girmediği ve okulun çıkış kapısı önünde beklediği belirtildi.

Bayrak törenine katılmamanın bir disiplin suçu olduğu hatırlatılan tutanakta, öğrencinin ve ailesinin Atatürk'e karşı siyasi bir tutum sergiledikleri ve tutumu okula taşıdıkları da yazıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin kurucusu olduğu, okullarda siyaset yapılamayacağı belirtilen tutanağın bitiş cümlesinde öğrenci ve ailesi hakkında gereğinin yapılması arz edildi.