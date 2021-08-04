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- Malatya’da tarım ilacı içen yaşlı çift öldü
Malatya’da tarım ilacı içen yaşlı çift öldü
Vitamin olduğunu düşündükleri tarım ilacını, ekmeğin üzerine damlatıp tüketen yaşlı çift, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- İHA
- 04.08.2021 - 11:56
- Güncelleme : 04.08.2021 - 12:54
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin ile 79 yaşındaki Fatma Bahçalı çifti, vitamin olduğunu düşündükleri tarım ilacını, ekmeğin üzerine damlatıp tüketti.
Çocuklarının telefonla ulaştığı yaşlı çiftin sağlık durumlarının kötü olması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
YAŞLI ÇİFT KURTARILAMADI
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan çift, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çiftin cenazesi, geçtiğimiz gün defnedildi.