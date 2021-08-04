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Malatya’da tarım ilacı içen yaşlı çift öldü

Malatya’da tarım ilacı içen yaşlı çift öldü

Vitamin olduğunu düşündükleri tarım ilacını, ekmeğin üzerine damlatıp tüketen yaşlı çift, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.