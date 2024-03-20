Malatya’da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

İHA
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.
10 şüpheli gözaltına alındı
Düzenlenen operasyonda 156 adet sentetik ecza hap,12 parça halinde toplam 22,87 gram metanfetamin maddesi, 8 parça halinde toplam 87,17 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 800 TL para ele geçirilirken 10 zanlı gözaltına alındı.
3 kişi tutuklandı
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G.G., A.K. ile E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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