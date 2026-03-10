Dubai'de mahsur kalmıştı! Ivana Sert'ten günler sonra yeni haber

İran, İsrail ve ABD’nin ortak operasyonuna karşılık Körfez ülkelerine füze saldırısı düzenledi. Saldırılardan biri, çok sayıda Türk vatandaşının bulunduğu Fairmont The Palm civarına isabet etti.

Oğlu Ateş ile Dubai'de olan Ivana Sert de mahsur kaldı. Oğluyla Türkiye'ye dönmeye çalışan Ivana Sert, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"BİR PARÇA PİSTE DÜŞTÜ"

Günlerdir Dubai'de mahsur olan Ivana Sert, cumartesi günü Türkiye'ye dönmek için uçağa bindi. Ancak patlama seslerinin yeniden duyulmasının ardından seferler iptal edildi. O anlarda sosyal medya hesabından video yayınlayan Ivana Sert, "Dubai havalimanındayız şuanda. 20 dakika önce bir ses duyduk, patlama oldu. Müdahale ettiler. İnşallah uçuş olacak bugün, dua edelim. Maalesef uçağımızı terk ediyoruz. Güvenli değil uçmaya. 3 tane patlama oldu. Bir parça piste düştü. Ondan dolayı uçak kalkmadı. Müdahale edilince yine uçağa döneceğiz. Bekliyoruz. Havalimanı içi çok kalabalık. Tüm uçuşları durdurdular."

"ZOR GÜNLERDEN GEÇTİK"

Ivana Sert bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğlu Ateş ile ülkeye döndüklerini duyurdu. Oğluyla havalimanında çekilen bir karesini yayınlayan Sert, şu notu yazdı: "Oğlumla birlikte hayatımızın en zor günlerinden geçtik. Savaşın gölgesinde Dubai’de günlerce mahsur kaldık…İçimdeki korkuyu ona hissettirmemek için güçlü durdum. Çünkü kalbimde biliyordum ki Allah bizi yalnız bırakmaz. Her an onun korumasını ve umudunu hissettim… Şükürler olsun, oğlumla birlikte ülkeme döndüm…"