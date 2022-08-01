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Malatya'daki akaryakıt istasyonunda hırsızlık
Bir akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından para çalan zanlı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
- 01.08.2022 - 15:40
- Güncelleme : 01.08.2022 - 15:54
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki market çalışanının dışarıya çıkmasını fırsat bilen şüpheli, kasadan para çalarak uzaklaştı.
Kasada 750 lira para eksik olduğunu fark eden çalışan, durumu iş yeri sahibine haber verdi.
İş yeri sahibi fark etti
İş yeri sahibi, incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin kasadan para çaldığını fark ederek durumu polise bildirdi.
AA’nın haberine göre ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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O anlar kamerada
Öte yandan kamera kayıtlarında zanlının, marketin kasasını açarak çaldığı parayı cebine koyması yer alıyor.