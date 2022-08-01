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    Malatya'daki akaryakıt istasyonunda hırsızlık

    Bir akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından para çalan zanlı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
    • 01.08.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 15:54
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    Malatya'daki akaryakıt istasyonunda hırsızlık

    Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki market çalışanının dışarıya çıkmasını fırsat bilen şüpheli, kasadan para çalarak uzaklaştı.

    Kasada 750 lira para eksik olduğunu fark eden çalışan, durumu iş yeri sahibine haber verdi.

    İş yeri sahibi fark etti

    İş yeri sahibi, incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin kasadan para çaldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

    AA’nın haberine göre ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Malatya'da benzin istasyonunun marketinden para çalıp kaçtı VİDEO

    O anlar kamerada

    Öte yandan kamera kayıtlarında zanlının, marketin kasasını açarak çaldığı parayı cebine koyması yer alıyor.

    Malatya daki akaryakıt istasyonunda hırsızlık #1

    Malatya daki akaryakıt istasyonunda hırsızlık #2

    Malatya daki akaryakıt istasyonunda hırsızlık #3


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