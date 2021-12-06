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- Malatya'daki hırsız koltuk örtüsünü çaldı
Malatya'daki hırsız koltuk örtüsünü çaldı
Kimliği belirsiz şahıs, iş yerindeki kanepe örtülerinden 2'sini çaldı. Polis ekipleri ise güvenlik kameraları tespitinin ardından yakalanan hırsızı gözaltına aldı.
- İHA
- 06.12.2021 - 12:34
- Güncelleme : 06.12.2021 - 12:36
Malatya'daki Yeni Cami civarında bir iş yerinden hırsızlık olayı yaşandı.
Hırsız, iş yerinin önünde gördüğü kanepe örtülerinden 2 tanesini çaldı.
HIRSIZIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Hırsızlığın ardından olay yerine giden polis ekipleri, hırsızın kimliğini tespit etme çalışmaları başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, görüntülere yakalanan şahsın önce eşkalini ardından ise kimliğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, düzenlediği operasyon ile şahsı yakalarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahsın, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.