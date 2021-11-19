Maltepe E-5 karayolunda sürücülerin canlarını hiçe saydılar

Belediye personelleri, kilolarca ağırlıktaki toprak dolu çuvalları metrelerce yüksekten peyzaj alanına attı.

İstanbul Maltepe’de E-5 karayolu Küçükyalı mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri içerisi toprak dolu çuvalları karayoluna yakın bir peyzaj alanına metrelerce yüksekten aşağı attı.

Atılan çuvalların şans eseri yola düşmemesi olası bir faciayı önlerken, görüntülendiklerini fark eden güvenlik önlemlerini ihmal eden personellerin çalışmayı durdurmaları dikkat çekti.

SÜRÜCÜLERDEN TEPKİ ALDI

Olay anını gören sürücüler bu duruma tepki gösterirken, iş güvenliği kurallarının hiçe sayılması bu kadarına da pes dedirtti.

"ÇUVALLARIN YOLA DÜŞMESİ BENİM İÇİN ÖLÜM DEMEK"

Yürütülen çalışmaya ilişkin konuşan moto kurye Ramazan Peker, "Çalışanların attığı o çuvallar yolda önüme düştüğü an benim için kaza demek. O tarz bir kaza da benim için ölüm demek. Direkt takla atarım ya da bir aracın altında kalırım. Belediyenin bu şekilde çalışması çok yanlış. O çuvalların duvar üzerinden yola düşme ihtimali çok yüksek. Bu durumun şikayet edilerek bildirilmesi lazım" diye konuştu.

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