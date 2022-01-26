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    Maltepe'de buz pistine dönen sokakta yürümek için duvarı tuttular

    Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, buz pistine dönen sokaklarda zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yol kenarındaki duvarlara tutunarak ilerlerledi.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 09:15
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    Maltepe'de buz pistine dönen sokakta yürümek için duvarı tuttular

    İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından İstanbul Valiliği bu sabah için don uyarısında bulunmuştu.

    Maltepe Fındıklı Mahallesi, Vatan Sokak'tan caddeye inmek isteyen vatandaşlar yerde oluşan buzlu alanda yürürken zor anlar yaşadı.

    DUVARLARA TUTUNARAK İLERLEDİLER

    İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşların yürümekte zorlanarak dengesini kaybedip düştüğü görülürken bazılarının ise yol kenarındaki duvarlara tutunarak ilerledikleri görüldü.

    Vatandaşlar, işlerine gidemediklerini ve yeterince tuzlama yapılmadığını söyledi.

    Maltepe de buz pistine dönen sokakta yürümek için duvarı tuttular #1

    Maltepe de buz pistine dönen sokakta yürümek için duvarı tuttular #2

    Maltepe de buz pistine dönen sokakta yürümek için duvarı tuttular #3

    Maltepe de buz pistine dönen sokakta yürümek için duvarı tuttular #4

    Maltepe de buz pistine dönen sokakta yürümek için duvarı tuttular #5

    Maltepe de buz pistine dönen sokakta yürümek için duvarı tuttular #6

    Maltepe de buz pistine dönen sokakta yürümek için duvarı tuttular #7

    Maltepe de buz pistine dönen sokakta yürümek için duvarı tuttular #8

    Maltepe de buz pistine dönen sokakta yürümek için duvarı tuttular #9

    Maltepe de buz pistine dönen sokakta yürümek için duvarı tuttular #10


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