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    Maltepe'de, eski milletvekilinin aracına yapılan saldırı kamerada

    23. Dönem AK Parti Milletvekili Mahmut Dede'nin aracına düzenlenen molotofkokteyli saldırı, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • 03.07.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 09:53
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    Maltepe'de, eski milletvekilinin aracına yapılan saldırı kamerada

    İstanbul’da Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde saat 03.25 sıralarında, 23. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Mahmut Dede'nin iş yerinin önündeki park halinde bulunan aracına molotofkokteyli saldırı düzenlendi.

    Araçta çıkan yangın, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    Araçta maddi hasar meydana geldi.

    Kırılan camdan, molotof atıldığı belirlendi

    DHA’nın haberine göre; olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde, aracın arka camının taş yardımıyla kırıldığı ve kırılan yerden içeriye molotofkokteyli atıldığı tespit edildi.

    Çevrede uzun süre inceleme yapan ekipler, elde edilen delilleri torbalara koyarak muhafaza altına aldı.

    Maltepe'de, eski milletvekilinin aracına yapılan saldırı kamerada ViDEO

    Maltepe de, eski milletvekilinin aracına yapılan saldırı kamerada #1

    Saldırı anları kamerada

    Öte yandan, olay anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, 2 şüphelinin olay yerine geldiği, başka bir binanın girişindeki basamaklara oturarak saldırı hazırlığı yaptığı görüldü.

    Şüphelilerden biri yerden aldığı taş ile aracın arka camını kırarken, diğer şüphelinin ise yanan molotofu camdan içeri attığı ve birlikte olay yerinden koşarak ayrıldıkları görüntülere yansıdı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

    Maltepe de, eski milletvekilinin aracına yapılan saldırı kamerada #2

    Maltepe de, eski milletvekilinin aracına yapılan saldırı kamerada #3

    Maltepe de, eski milletvekilinin aracına yapılan saldırı kamerada #4


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