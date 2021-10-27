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    Maltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı

    D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerlediği öne sürülen sürücü, önündeki taksiye çarptı. Kaza yapan araçlara da arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 27.10.2021 - 04:05
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    Maltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı

    Maltepe'de saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Kartal istikametinde kimliği henüz belirlenemeyen ve makas atarak ilerlediği öne sürülen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen taksiye çarptı.

    Taksi, çarpmanın şiddetiyle savrularak bariyerle çarparken aynı istikamette seyir halindeki otomobil sürücüsünün kazayı geç fark etmesi üzerine duramayarak araçlara arkadan çarptı.

    Kazada taksi sürücüsü ve makas atan otomobilin sürücü ve yolcusu yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken tedbir amaçlı itfaiye ekibi de geldi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

    Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Kartal istikametinde uzun trafik kuyruğu oluştu.

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    İKİ ARAÇ MAKAS ATARAK TAKSİYİ SIKIŞTIRDI

    Kazanın görgü tanığı bir taksi sürücüsü ise, "İki tane araç makas atarak Göztepe'den gelirken bizim taksiyi sıkıştırıyorlar ve zincirleme kaza oluyor. Taksici arkadaşımız şu an hastanede. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Durumu ağır şu an" ifadelerini kullandı.

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    KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kazaya karışan araçlardan meydana gelen akaryakıt ve yağ sızıntıları için kumlama ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

    Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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