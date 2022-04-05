Manavgat’taki kuş cennetini çöplüğe çevirdiler

Manavgat Nehri'nin denizle buluştuğu, 'kuş cenneti' olarak da adlandırılan sazlığa çöp döküldü. Sorumlu olarak tutulan 5 yıldızlı bir otel hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi'ndeki Manavgat Nehri'nin denizle buluştuğu sazlıkta çöp yığını oluştu.

'Kuş cenneti' olarak adlandırılan bölgedeki çöpleri ise kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu görüntüledi.

Yoğurtçuoğlu, önceki gün yaptığı video kaydını sosyal medyadan paylaşınca da çöpleri atanlara tepki gösterildi.

YAKLAŞIK 10 METREKÜP KATI ATIK DÖKÜLDÜ

Yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin'in, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunması üzerine Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bölgede inceleme yaptı.

Çöp yığınları içindeki bazı ürünlerin üzerinde 5 yıldızlı otele ait logo saptandı.

İncelemeler sonucu bölgede faaliyet gösteren otelin, yaklaşık 10 metreküp katı atık döktüğü tespit edildi.

5 YILDIZLI OTELE SORUŞTURMA

Jandarma ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından, otel hakkında 2872 sayılı 'Çevre Kanunu', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi' ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca adli ve idari işlem başlatıldı.

Çöplerin döküldüğü alanın 'kuş cenneti' olduğuna dikkat çeken Dr. Yasin İlemin, üzücü olay sonrasında, ilgili otelin kendilerine ulaştığını belirtti.

“ALANI TAMAMEN TEMİZLEDİLER”

İlemin, “Çöpleri oraya kendilerinin bırakmadığını ancak orada kendi atıklarının da bulunduğu konusunda soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceklerini bildirdiler. Alanı tamamen temizlediklerine dair görüntü ilettiler ve temizlediler. İlgileri için teşekkür ederiz.” dedi.

“BU ATIKLARIN BURAYA NASIL GELDİĞİNE DAİR HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIK”

Otel yönetiminden yapılan açıklamada ise “Böyle bir durumla karşılaştığımız için gerçekten hayal kırıklığına uğradık. Bu atıklarda otelimize ait olan parçaların da bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlgili kişilere bilgilendirme yapılarak bölgede bulunan atıkların temizliğine başlandığını belirtmek isteriz. Fakat bu durumun işletmemizle doğrudan bir alakası olmadığını ve bu atıkların buraya nasıl geldiğine dair hukuki süreç başlatılmış olup, tamamlanınca tekrar bilgilendirme yapılacağız.” denildi.