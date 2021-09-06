Manisa’da 13 yaşındaki kızından 16 gündür haber alamıyor

Kızının 11 yaşındayken uğradığı cinsel istismarın ardından 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ve madde bağımlılarının elinde olduğunu kaydeden anne, onun eşyalarına sarılıp gözyaşı döküyor.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Elif Kaya, bugün 13 yaşında olan kızı Deniz Kaya’nın, 11 yaşındayken 17 yıllık komşularının oğlu M.K. (28) tarafından cinsel tacize uğradığını ve 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.

M.K.’ye karşı açılan davanın 2 yıldır devam ettiğini ve bu süre içinde kızının sürekli olarak kendine zarar verdiğini kaydeden acılı anne, Deniz’in 16 gün önce M.K.’nin arkadaşı Ali isimli madde bağımlısı bir şahıs tarafından alıkonulduğunu dile getirdi.

“İNSAN YAŞAMADIKÇA BİLMİYOR”

Konuyu emniyete iletmesine rağmen bir sonuca ulaşamadıklarını söyleyen Kaya, bir anne olarak içinin yandığını ve kızının madde bağımlısı kişilerin elinden kurtarılmasını istedi.

Kızının örtüsüne sarılıp ağlayan anne Kaya, “Sesimi duyan, benim acımı dindirsin. Ne olursunuz bu acımız dinsin artık. Ben adalet istiyorum. Kızım daha 13 yaşında ve evim 16 gündür ateş, ateş. İki evladım yanımda ama kızım yok. Kızım 13 yaşında, yanında duran şahıslar 21 yaşında. İnsan yaşamadıkça, çekmedikçe bilmiyor. Bilmeyen de çekenin halinden anlamıyor. Gerçekten de anlamıyor.” dedi.

“BENİM KIZIMI MADDE BAĞIMLISI MI YAPTILAR”

İki yıl öncesine kadar herkes gibi mutlu bir aile olduklarını söyleyen anne Elif Kaya, kızının yaşadığı psikolojik sorunları savcıya anlattığını kaydederek, şöyle devam etti:

“Benim kızım defalarca haykırdı. Sayın Savcım dedi M.K. ceza almadıysa kimse ceza almaz dedi ve soyundu. Bu gerçekten çok acı bir anne için çok acı dilerim kimse yaşamasın. Şubat’ın 19’unda Ali isimli şahsın yanından alındı kızım 22 Ağustos’ta tekrar onun yerine gitti. Ben şubeye bildirdim. Kızımı vatandaşlar gördü eşim Ali’yi dövmüş, vatandaşlar linç etmiş. Ben dün Ali’yi yine gördüm yine serbest. Eşim bu şahsa bir şey yaptığında ben hak hukuk nerede arayacağım? Çocuklarımın hali ne olacak? Bu Ali ve M.K. arkadaş, acaba bunlar benim kızımı madde bağımlısı mı yaptılar da kızım bunları buluyor.

“KIZIM OYUN OYNAMASI GEREKİRKEN, KIZIMLA OYNADILAR”

Benim kızım 13 yaşında alıkoyan da Ali. Ben kendi yanan yüreğime de çare istiyorum. Evladıma tedavi istiyorum. Evladım 11 yaşından beri psikolojik tedavi görüyor. Okumam yazmam yok. Benim kızım tedavi gören bir kız. Kızım oyun oynaması gerekirken, kızımla oynadılar. Ben adalet istiyorum bu insanlara karşı. Benim ocağımı yaktılar, başka ocaklar yanmasın. Bu insanlar burada olduğu sürece benim gibi anneler daha çok yanar.

“ÇARESİZ ANNELER VARDIR, BENİM SESİMİ DUYSUNLAR”

16-17 gündür benim evim ateş. Kocaman evim var, benim kızım yok. Acaba nerede, kimin peşinde, acaba nereye götürdüler? Benim gibi çaresiz anneler vardır, benim sesimi duysunlar. Benim kızımla oynayanlar cezasını çeksinler azıcık da olsa yüreğimiz serinlesin. Anlattıklarımın fazlası var eksiği yok. 17 senelik komşum benim ocağımı yaktı ben şimdi kızımı tutamıyorum. Yaktılar kızımın başını. Benim kızım okul okuyordu, bu adam çıkana kadar. Kızım ne okul okuyor ne hayatta kalıyor, kesmediği yeri kalmadı sürekli kendine zarar veriyor.”

“EVLADINIZIN ARKASINA DÜŞÜN”

Gözyaşı dinmeyen anne, “Kendini bilmez hadsiz insanlar, ev ocak yakıyor. Ne olursunuz evladınızın arkasına düşün. Yem etmeyin onu sokaklara, ne olursa olsun o sizin evladınız. Kimse kimsenin yüzünden rezil rüsva olmasın. Benim kızım yaşamak istemiyor, yaşamak istemiyor benim annem. Kurban olayım onu bana verene. Bir de hayat huzur diye bir şey bırakmadılar.” diye konuştu.