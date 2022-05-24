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    Manisa'da 38 öğrenci yedikleri gıdadan zehirlendi

    Okulda sergide satılan gıdalardan yiyen 38 öğrenci zehirlenme şüphesi ile hastanelere kaldırıldı.
    • 24.05.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 17:44
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    Manisa'da 38 öğrenci yedikleri gıdadan zehirlendi

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde tadilatından dolayı Akhisar Misak-ı Milli İlkokulu’nda eğitim gören Akhisar Gazi Ortaokulu öğrencileri gıda zehirlenmesi yaşadı.

    İHA'nın haberine göre; okulda düzenlenen bir sergide satılan gıdalardan yiyen 3 öğrenci,  ardından mide bulantısı geçirdi.

    Hastaneye kaldırıldılar

    Diğer öğrencilerin de bunu görmesi üzerine toplamda 38 öğrenci mide şikayetleri doğrultusunda hastanelere kaldırıldı.

    Sağlık durumu iyi

    Çeşitli hastanelere kaldırılan 38 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altına alınmalarının ardından taburcu oldukları ifade edildi.

    Öte yandan, İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler de gıda sergisinde bulunan gıdalardan numune alarak konuyla ilgili tahkikata başladıklarını bildirdi.

    Manisa da 38 öğrenci yedikleri gıdadan zehirlendi #1

    Manisa da 38 öğrenci yedikleri gıdadan zehirlendi #2

    Manisa da 38 öğrenci yedikleri gıdadan zehirlendi #3


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