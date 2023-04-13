Manisa’da 46 yaşındaki kadının öldürülme sebebi ortaya çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesi Mersindere Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilikle uğraştığı öğrenilen 55 yaşındaki Ali Rıza Aydoğan, ev hanımı eşi Serap Aydoğan ile geçtiğimiz 11 Nisan Salı günü sözlü tartışmaya başladı.
Kıskançlık nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışmanın büyümesi üzerine Ali Rıza Aydoğan, 46 yaşındaki eşini 5 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Talihsiz kadın kurtarılamadı
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serap Aydoğan, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından 3 çocuk babası Aydoğan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"Beni aldattığını düşündüm"
5 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Serap Aydoğan’ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Mersindere Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Öte yandan, eşini 5 yerinden bıçaklayıp öldüren katil kocanın ifadesi ortaya çıktı.
Zanlının ifadesinde, “Eşim akşamları dışarıya çıkıyordu. Beni aldattığını düşündüğüm için aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası sinirlerime hakim olamayıp eşimi 5 yerinden bıçakladım.” dediği öğrenildi.