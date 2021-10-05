Bebeğine zarar verir korkusu ile aşı olmayan ve 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan Sevgi Ünlü, hayatını kaybetti. Sezaryenle alınan bebeğine ise Sevda adı verildi.

Manisa’da, 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan Sevgi Ünlü (29), Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Bebeğine bir zarar verir korkusundan dolayı aşı olmayan Ünlü, evladını kucağına alamadan yaşam savaşını kaybetti.

Bebek 8’inci ayında sezaryenle alınarak kurtarılırken, annesi Sevgi Ünlü, hayatını kaybetti.

Sevgi Ünlü’nün isteği üzerine, kızına Sevda adı verildi. 1 Ekim Cuma günü hayatını kaybeden Sevgi Ünlü 2 Ekim Cumartesi Günü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde toprağa verildi.

Ardında 3 yaşında Erol isminde bir erkek çocuk ve yeni doğan kızı Sevda ile acılı bir eş bırakan Sevgi Ünlü için, evinin önünde lokma hayrı yapıldı.

Sevgi Ünlü’nün eşi Talat Ünlü ve annesi Ayşe Arslan yaşadıkları acının tarifi olmadığını ifade etti. Acılı eş ve anne, tüm hamilelere aşı olmaları çağrısında bulundu.

“KORONAVİRÜS TÜM CİĞERLERİNİ SARMIŞ”

2 çocuğunun annesi, 7 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin verdiği acının tarifi olmadığını kaydeden 32 yaşındaki Talat Ünlü, şu sözleri kullandı:

“Eşim koronavirüse yakalandı. İlk başlarda ağrılarla başladı. Ondan sonra hamile olduğu için çok baskısı ve ağrıları vardı. Teste gittik pozitif çıkınca hastaneye yatırdılar. Hamile olduğu için fazla da müdahale edemediler. Bir hafta sonra kızımı aldılar. Kızım iyi yaşıyor Allah'a şükür. Annesini yaklaşık bir ay 5 gün kadar entübe olarak tedavisi sürdü ama tedaviye cevap vermedi. Koronavirüs tüm ciğerlerini sarmış.

Manisa’da aşı olmayan hamile kadın koronavirüse yenildi VİDEO



“BEBEĞE ZARAR GELECEĞİ KORKUSUYLA AŞI OLMADI”

Hamile kadınlara sesleniyorum evden dışarı çıkmasınlar. Biz yandık onlar yanmasın. Kızımın adını Sevda koyduk eşim öyle istemişti. Oğlumun adı da Erol dedesinin adı onu da eşim koymuştu. Annemin adını da kızına koydu Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun. İki evladımla buradayım. Evlatlarım, eşimin hatırası elimden geldiğince onlara güzel bakacağım. Eşim bebeğe zarar geleceği korkusuyla aşı olmadı.

“AŞI VURULSAK, BELKİ BÖYLE OLMAZDI”

Daha sonra aşı vurulalım mı vurulmayalım mı derken tereddütte kaldık bebeğe zarar gelir diye aşı vurulmadık. Aşı vurulsak belki böyle olmazdı.”





“KEŞKE BENİM KIZIM DA KİMSEYİ DİNLEMESEYDİ”

Gözyaşları içinde ‘Keşke aşı olsaydı’ diyen anne Ayşe Arslan ise şunları söyledi:

“Çok zor bir süreç. Tam bir ay bir hafta kızım hastanede kaldı. 3 hafta entübe kaldı. Hastanede bir hafta sonra bebeği aldılar. Aşı olmayanlar, aşı karşıtları var ya yapmasınlar, aşı olsunlar. Bir an önce. Keşke benim kızım kimseyi dinlemeseydi de olsaydı. Bakanlığı da aradı kızım karnında bebek varken, olayım mı olmayayım diye. 'Ol da diyemeyiz olmada diyemeyiz' dediler. Keşke ol deselerdi. O zaman aşı bu kadar ön planda değildi. Biz yandık başkası yanmasın. Allah kimseyi yakmasın, çok çok zor bir durum. İki yavrusunu bıraktı gitti."