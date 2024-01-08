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Manisa'da babasına kızan Afganistanlı ağabey, kardeşinin ölümüne neden oldu

Manisa'da babasına kızan Afganistanlı ağabey, kardeşinin ölümüne neden oldu Şehzadeler ilçesinde çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu ailede babasına kızan bir kişi, benzin dökerek kaldıkları evi yaktı. Şahıs yangın ile kardeşinin ölümüne sebep oldu.