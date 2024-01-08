Manisa'da babasına kızan Afganistanlı ağabey, kardeşinin ölümüne neden oldu

Manisa'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 1’i çocuk, 3 kişi etkilenerek hastanelere kaldırıldı.
Manisa Şehir Hastanesi’ne götürülen ve vücudunun yüzde 99’u yanan Narges Arab, yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir’de bulunan Behçet Uz Hastanesi’ne sevk edildi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Tedaviye yanıt veremeyen kız çocuğu, 2 Ocak’ta hayatını kaybederek toprağa verildi.
Yangının ardından soruşturmayı derinleştiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın günü evde bulunan ağabeyi Reza Arab’ın, yangından sonra bir daha eve uğramaması ve defin günü de mezarlığa gelmemesi üzerine dikkati ağabeye yöneltti.
Aile gözaltına alındı
Titiz bir çalışma yürüten ekipler, 3 Ocak günü baba Dadallah Arab (35) anne Fetamef Arab (31) ve ağabeyi Reza Arab’ı (16) gözaltına alındı.
Ağabey babasına sinirlendi evi yaktı, kardeşi öldü
Sorguda şüpheli ağabey Reza Arab’ın, babasıyla tartıştıktan sonra benzin dökerek evi yaktığı ortaya çıkarken, kardeşinin ölümüne sebep olan Reza Arab, ‘kasten öldürme suçundan tutuklanarak, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Baba ve anne hakkında da ilk etapta yalan beyanda bulunması sebebiyle haklarında “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan” soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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