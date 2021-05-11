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    Manisa'da bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı

    Salihli'de 4 günlük bebeğini boş bir alana bırakarak ölümüne neden oılan 17 yaşındaki yabancı uyruklu vicdansız anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 20:57
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 21:23
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    Manisa'da bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı

    Salihli’nin Zafer Mahallesi Site Caddesi'ndeki boş bir arsada çukur içerisine battaniyeye sarılı bir şekilde bulunan ve kaldırıldığı hastane de öldüğü tespit edilen erkek bebeğin, kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    EKİPLER GÖBEK KORDON BAĞINDAN ANNEYİ TESPİT ETTİ

    İlçedeki tüm hastanelerde son 1 hafta içerisinde doğum yapan kişilerin kayıtlarını incelemeye alan ekipler, göbek kordon bağından annenin yabancı uyruklu 17 yaşındaki N.H.A. olduğunu tespit etti. Ekipler, Yeşilova Mahallesi yakınlarında anne ve kardeşleri ile birlikte yaşayan N.H.A. ve amcasının oğlu iddia edilen A.A.’yı (20) yakalayıp gözaltına aldı.

    Manisa'da bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı VİDEO

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne N.H.A., Türk Ceza Kanununun kasten adam öldürme, kasten adam öldürme suçunun üst soy veya alt soydan birine, eş veya kardeşe karşı işlenmesi, akrabalık ilişkisi olan kişinin öldürülmesi suçlarını düzenleyen 82/1-d ve 82/1-e maddeleri kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yanındaki A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Manisa da bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı #1

    AİLESİNDEN KORKTUĞU İÇİN BIRAKTIĞINI SÖYLEDİ

    Hamileliğini ailesinden gizlemiş Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan yabancı uyruklu annenin tercüman huzurunda alınan ifadesinde, hamileliğini ailesinden korktuğu için gizlediğini ve hastanedeki doğumun ardından bebeği boş arsaya bıraktığını söylediği iddia edildi. Diğer yandan N.H.A.’nın eşinin ise yurtdışında olduğu iddia edildi.Manisa da bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı #2

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