Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü can verdi

Manisa'da devrilen motosikletin 48 yaşındaki sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 02:26
  • Manisa'da, İzmir-Ankara kara yolunda motosiklet devrildi.
  • 48 yaşındaki sürücü Serkan Yüksel olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde İzmir-Ankara kara yolunun Durasıllı Mahallesi yakınlarındaki bölümünde Serkan Yüksel idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 48 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Yüksel'in cansız bedeni incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

