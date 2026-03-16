Ebru Şahin, Cedi Osman'ı anlattı: Kocam fazla ürkek

'Kan Parası', 'Savaşçı', 'İstanbullu Gelin', 'Hercai', 'Gizli Bahçe' gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Ebru Şahin, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ebru Şahin, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Cedi Osman ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.

31 yaşındaki oyuncu, ‘İbrahım Selim ile Bu Gece’nin konuğu oldu. Şahin, hem milli basketbolcu eşi Cedi Osman’la evliliğini hem de bilinmeyen yönlerini anlattı…

Ebru Şahin'in açıklamalarından ara başlıklar:

"Aslında biraz ‘Kimse kırılmasın’ insanıyımdır.

Bazen gereğinden fazla sorumluluk alıyorum, kendime çok yükleniyorum.

"DİLEK DEFTERİM VAR"

Dilek defterim var. Yazının kader gibi geri döndüğüne inanıyorum. ‘Cedi’nin yaptığı saçmalıklar’ diye bir defterim daha var. Aslında saçmalıklar değil söylediği komik kelimeler.

"NARSİST SEVMEM"

Üst üste konuşan insanlardan pek hoşlanmam. Bir de narsist ve kibirli tiplerden.

"CEDİ ÜRKEK"

Cedi biraz fazla ürkek. Akşamları yatarken bütün kapı, pencere ne varsa çekmeceyi kilitleyecek neredeyse. "Aşkım korkma ben varım yanında" diyorum.

"ARADIĞIM GÜVENİ BULDUM"

Hiç evleneceğimi düşünmüyordum. Evlendikten sonra köklenmeyi ve bağlanmayı, yardım isteyebileceğimi keşfettim. Aradığım güven ortamıymış.

‘Seni seviyorum’ bile söyleyemeyen bir insandım, çok fazla çekinirdim. Şimdi ‘İyi ki varsın’, ‘Canım benim’ derim, öyle küçük sözlerle sevgimi gösteririm.

"KÖTÜ POLİS BENİM"

Cedi’nin bir huyunu değiştirmek istesem fazla yumuşak yüzlü oluşunu değiştirirdim. Çünkü ben hep kötü polis rolünü üstleniyorum.

Cedi romantiktir. Edirne’ye benim okuduğum okula uğramış. Sadece bunun için Edirne’ye gitmesi çok etkileyiciydi."