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    Manisa'da ezilmekten saniyelerle kurtulan adam

    Sepetli motosikletinin kontrolünü kaybederek çöp konteynerine çarpan sürücü, savrulduğu yolda ölümden döndü.
    • İHA
    • 02.10.2021 - 15:58
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    Manisa'da ezilmekten saniyelerle kurtulan adam

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Yılmaz G., sepetli motosikletiyle arkadaşının iş yerine gitmek için evinden çıktı.

    Yılmaz G., İzmir-Ankara karayolunun yan tarafında bulunan sokakta bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedip çöp konteynerine çarptı.

    TIRIN ALTINDA KALIYORDU

    Çarpmanın etkisiyle ana yola çıkan motosiklet, seyir halindeki tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Tırın dorse kısmındaki lastiklerine çarpan adam, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

    Manisa da ezilmekten saniyelerle kurtulan adam #1

    Manisa da ezilmekten saniyelerle kurtulan adam #2

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