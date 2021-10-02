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- Manisa'da ezilmekten saniyelerle kurtulan adam
Manisa'da ezilmekten saniyelerle kurtulan adam
Sepetli motosikletinin kontrolünü kaybederek çöp konteynerine çarpan sürücü, savrulduğu yolda ölümden döndü.
- İHA
- 02.10.2021 - 15:58
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Yılmaz G., sepetli motosikletiyle arkadaşının iş yerine gitmek için evinden çıktı.
Yılmaz G., İzmir-Ankara karayolunun yan tarafında bulunan sokakta bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedip çöp konteynerine çarptı.
TIRIN ALTINDA KALIYORDU
Çarpmanın etkisiyle ana yola çıkan motosiklet, seyir halindeki tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Tırın dorse kısmındaki lastiklerine çarpan adam, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.