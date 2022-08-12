Manisa'da FETÖ’den aranan eski cami imamı yakalandı

FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski cami imamı, jandarmanın yol denetiminde yakalandı. İmamın jandarma karakolundaki sorgusu sürüyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında yol denetimi yaptı.

Denetimde yapılan kimlik sorgulamasında eski cami imamı A.K.'nin (35) FETÖ/PYD'ye üye olmak suçundan Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandığı belirlendi.

Sorgusu sürüyor

Hakkında yakalama kararı bulunan A.K., gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre A.K.'nin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sürüyor.