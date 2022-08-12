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- Manisa'da FETÖ’den aranan eski cami imamı yakalandı
Manisa'da FETÖ’den aranan eski cami imamı yakalandı
FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski cami imamı, jandarmanın yol denetiminde yakalandı. İmamın jandarma karakolundaki sorgusu sürüyor.
- 12.08.2022 - 17:49
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında yol denetimi yaptı.
Denetimde yapılan kimlik sorgulamasında eski cami imamı A.K.'nin (35) FETÖ/PYD'ye üye olmak suçundan Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandığı belirlendi.
Sorgusu sürüyor
Hakkında yakalama kararı bulunan A.K., gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre A.K.'nin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sürüyor.