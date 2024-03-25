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Manisa'da husumetlisini öldürüp ortadan kaybolan zanlı yakalandı

Manisa'da husumetlisini öldürüp ortadan kaybolan zanlı yakalandı Husumetli olduğu şahsı silahla vurup ortadan kaybolan zanlı polis ekipleri tarafından yakalanırken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.