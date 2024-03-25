Manisa'da husumetlisini öldürüp ortadan kaybolan zanlı yakalandı

Manisa'da kahvehanede çıkan kavgada kan aktı.
Akhisar ilçesinde dün saat 20.30 sıralarında M.Ö. husumetli olduğu kepçe operatörü Olcay Güler'in oturduğu kahveye gitti.
İkili arasındaki tartışma, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Ortadan kayboldu
Kavganın hararetlendiği sırada M.Ö., Güler'e tabancayla tek el ateş eti ve olay yerinden hızla uzaklaştı.
Kahvehanedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi
Hayatını kaybetti
Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alındı
Polis ekipleri ise incelemeleri sonucunda zanlıyı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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