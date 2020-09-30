Manisa'da işçi taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı

Manisa'da işçi taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı

Kamyon ile çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 26 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde, üzüm bağında çalışan tarım işçilerini taşıyan Kazım Çelebi yönetimindeki 45 J 4784 plakalı minibüs, Oğuz Gülicak idaresindeki 34 ZC 7090 plakalı kamyonla çarpıştı.

26 YARALI

Kazada minibüste bulunan 26 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Alaşehir ve Salihli’deki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.