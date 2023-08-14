Manisa'da istihbarat elemanıyız diyen çete kaçak kazı yaptı Kendilerini istihbarat elemanı olarak tanıtan 5 kişi, yürütülen istihbari çalışmalar sonucu ilçeye bağlı Körez Mahallesi’nde kaçak kazı yapacakken suçüstü yakalandı.

İHA

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Güvenlik güçleri ise ülke içerisinde huzur bozacak şahıslara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Kula ilçesine gelerek kendilerini askeri personel istihbarat elemanı olarak tanıtıp gezen ve keşif yapan 5 kişiyi takibe alındı.

Şüphelendikleri şahısların B.Ş. (52), G.K. (41), M.Ç. (49), Z.F. (36) ve F.Ç. (43) olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, şahısları adım adım takip ederek Körez Mahallesi Yılanhisarı mevkiinde kaçak kazı yapacakken operasyon düzenledi.

Suç unsurları ele geçirildi

Kültür varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde suçüstü yakalanan şüpheliler, ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Operasyon kapsamında, 12 farklı noktada çukur kazıldığı tespit edilip yılan kamera, karot cihazı, karot çubukları ve muhtelif sayıda hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Suçüstü yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kazı yapılan bölgede yakalanan malzemelere ise el konulduğu öğrenildi.