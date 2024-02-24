Manisa'da kara yolunda arızalanan otomobile tır çarptı: 1 ölü Manisa'da kara yolunda seyir halindeyken arızalanan otomobili tamir etmeye çalışan 3 gençten biri aynı yönde seyir halinde olan tırın çarpması sonucu otomobil ile tır arasında kalarak hayatını kaybetti. Alkollü olduğu öğrenilen tır sürücüsü gözaltına alındı.

İHA

Manisa’nın Kula ilçesi D-300 kara yolu Esenyazı Mahallesi kavşağı yakınlarında Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Y.Y. idaresindeki otomobil arızalanması sebebiyle emniyet şeridinde durdu.

Araç sürücüsü Yunus Yükselten ve araçta yolcu olarak bulunan Emre Yükselten ile Ömer Faruk Yükselten arızalanan aracı tamir etmek istediği esnada aynı yönde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki tır arızalanan araca çarptı.

Olay yerinde can verdi

Feci kaza sonucu araç sürücüsü Yunus Yükselten ve yolcu Emre Yükselten kazayı yara almadan atlatırken tır ile otomobil arasında sıkışan ve otomobilden yaklaşık 10 metre öteye fırlayan Ömer Faruk Yükselten (28) feci şekilde yaşamını yitirdi.

Talihsiz gencin cansız bedeni ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alkollü olduğu belirlendi

Kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen ve yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu öğrenilen tır sürücüsü A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)