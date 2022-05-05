Petrol
111
0.78%
Euro
15.73
0.47%
Dolar
14.83
0.64%
Altın
905.33
1.66%
Borsa
2431
0.00%
Bitcoin
590.026
2.03%
BTXN Coin
16.11
-2.18%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Manisa’da kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

    Kontrolden çıkan otomobilin takla atıp şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.
    • 05.05.2022 - 08:38
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa’da kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

    İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan Demirel (36) idaresindeki 64 AAL 835 plakalı otomobil, Manisa’nın Kula ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Otomobil, İzmir-Ankara D-300 Karayolu Güvercinlik Mahalle kavşağı yakınlarındaki rampada kontrolden çıktı.

    Ters döndü, yolcular kendi imkanlarıyla çıktı

    Kara yolunda savrulan otomobil, takla atıp yolun sağ tarafından bulunan şarampole devrildi.

    Kazanın şiddetiyle ters dönen otomobilde bulunan yolcular, sıkıştıkları yerden kendi imkanları ile dışarı çıktı.

    Manisa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı VİDEO

    8 kişi yaralandı

    İhbar üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Kazada araç sürücüsü Ramazan Demirel ve yolcu olarak bulunan Kadriye Demirel (29), Hatice Kübra Demirel (10), Eymen Demirel (7), Eren Demirel (6), Fadime Baysal (53), Mehmet Ali Baysal (53) ve İbrahim Baysal (20) yaralandı.

    Manisa’da kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı #1

    7 yaşındaki Eymen kurtarılamadı

    Yaralılar, ambulanslarla çevredeki ilçelerdeki hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Eymen Demirel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    DHA'nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa’da kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı #2

    Manisa’da kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı #3

    Manisa’da kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı #4

    Manisa’da kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı #5

    Manisa’da kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı #6


    İlginizi Çekebilir

    Uganda'da devrilen otobüste can pazarı: 20 ölü
    Dünya

    Uganda'da devrilen otobüste can pazarı: 20 ölü

    Gazprom ilişkili üst düzey isim hayatını kaybetti
    Dünya

    Gazprom ilişkili üst düzey isim hayatını kaybetti

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Görüş Bildir