Manisa'da notere gelen tarafların yumruklu kavgası

Alım satım işlemleri sırasında aralarında tartışma çıkan iki grubun, birbirine girdiği anlar kameraya yansıdı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'nde bulunan noter içerisinde, araç alım satımı sırasında iki taraf arasında tartışma yaşandı

Büyüyen tartışma, noter dışına taşarak bir anda kavgaya dönüştü.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı, iş hanındaki esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Noterde anlaşamayan taraflar tekmeli yumruklu kavga etti