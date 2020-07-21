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    Manisa'da notere gelen tarafların yumruklu kavgası

    Alım satım işlemleri sırasında aralarında tartışma çıkan iki grubun, birbirine girdiği anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 16:43
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    Manisa'da notere gelen tarafların yumruklu kavgası

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'nde bulunan noter içerisinde, araç alım satımı sırasında iki taraf arasında tartışma yaşandı

    Büyüyen tartışma, noter dışına taşarak bir anda kavgaya dönüştü.

    YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı, iş hanındaki esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Noterde anlaşamayan taraflar tekmeli yumruklu kavga etti

    Manisa'da notere gelen tarafların yumruklu kavgası #1

    Manisa'da notere gelen tarafların yumruklu kavgası #2

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