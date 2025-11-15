Manisa'da şehit polis memuru görev yaptığı ilçeden uğurlandı Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde görev başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Barut, görev yaptığı Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenle toprağa verileceği memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine gönderildi.

Kazada polis memuru Hatice Ünal ağır yaralanırken, Ali Barut yaşamını yitirdi.

Törene, Barut'un ailesi, meslektaşları ve birçok yetkili katıldı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yürekleri burkan olay... Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı Hatice Ünal, sürücüsü olduğu 45 resmi polis aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde park halinde bulunan tır dorsesine arkadan çarptı. KAZADA ŞEHİT OLDU Kazada araç sürücüsü polis memuru Hatice Ünal ağır yaralanırken yanındaki görevli arkadaşı polis memuru Ali Barut şehit oldu. Şehit polis memuru Ali Barut için görev yaptığı Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. TÖREN DÜZENLENDİ Törende, şehit Ali Barut için dualar okundu, meslektaşları tarafından helallik alındı. Törene katılan şehit polis memuru Ali Barut'un eşi şi Saadet Barut ile 2 kızı ve annesi Cennet Barut gözyaşlarına boğuldu. NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ Törenin ardından şehit Ali Barut'un cenazesi toprağa verileceği Manisa'nın Salihli ilçesine gönderildi. Törene Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

