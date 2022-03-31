Manisa'da traktörü ayakta çalıştıran yaşlı adam, duvara sıkışıp öldü

Salihli ilçesinde, park halindeki traktörü ayaktayken çalıştırmak isteyen 65 yaşındaki adam, duvarla traktör arasında sıkışıp can verdi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Yunus Şanver, evinin bahçesinde park halinde duran traktörü ayaktayken çalıştırmak istedi.

65 yaşındaki Şanver, bu sırada hareket eden traktör ile duvarın arasında sıkışıp kaldı.

Yakınları, gördükleri manzara karşısında şoka girerken olay yerine ilgili ekipler çağırıldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şanver, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.